Belgisch renner krijgt pas in derde ziekenhuis en na 17 dagen juiste verdict te horen

Hoeveel pech kan je hebben? Dat moet je aan Frederik Frison van Q36.5 Pro Cycling Team vragen.

De 31-jarige renner maakte na vorig seizoen de overstap van Lotto Dstny naar zijn nieuwe werkgever, maar daar kwam hij nog niet veel in actie.

In het voorjaar kreeg hij een hondenbeet in zijn edele delen, maar ondertussen raakte bekend wat er in de Vierdaagse van Duinkerke gebeurde. Daar kwam hij ten val in een bocht.

“Ze hebben mij meteen in de ambulance gelegd en naar het ziekenhuis afgevoerd”, vertelt Frison aan Het Nieuwsblad. Op de radiologie zagen ze enkel maar kneuzingen.

“En ’s anderendaags in het ziekenhuis in Geel kwamen ze tot dezelfde conclusie”, aldus Frison. “Niets gebroken, vooral kneuzingen. Wat denk je dan? Tanden bijten, trainen en blijven koersen want ik wilde geen conditie verliezen.”

Gebroken borstbeen

Frison startte in Rund um Köln, maar vorige week in de Franco Belge moest hij opgeven. “Ik ervaarde geen beterschap, de zwelling ging niet weg en de pijn werd alleen maar erger.”

Een derde ziekenhuis bracht wel uitsluitsel. “In het ziekenhuis van Herentals liet ik opnieuw foto’s nemen en daar zagen ze dat ik mijn borstbeen en twee ribben gebroken had. Die ribben, dat valt wel mee. ’t Is vooral het borstbeen dat zorgen baart.”

Zeventien dagen heeft Frison getraind en gekoerst met die verwondingen, het lijkt wel hallucinant. “Dat zijn dus zeventien dagen geweest dat er van herstel geen sprake was. Het is nu echt belangrijk om dat bot een rustperiode te gunnen want anders krijgt het de kans niet om te herstellen.”