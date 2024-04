Frison durft het niet te dromen nadat hij in edele delen werd gebeten: "Dan was het allemaal veel erger geweest"

Niet alleen Arnaud De Lie maakte zijn rentree in de Famenne Classic. Ook Frederik Frison was opnieuw van de partij.

Van alle blessures die renners tijdens het voorjaar meemaakten was die van Frederik Frison hoe dan ook de meest onverwachte. Hij miste de Vlaamse klassiekers omdat de hond van een bevriend koppel in zijn edele delen beet.

Twee maanden later kan hij weer koersen, maar het is geen gemakkelijke periode geweest, zo vertelt de 31-jarige renner aan Het Nieuwsblad. “Zeker de eerste twee weken waren enorm pijnlijk. Ik denk niet dat ik mijn leven ooit al zo'n erge pijn heb gehad”, klinkt het.

Ondertussen is hij helemaal pijnvrij, maar daarmee is niet alles van de baan. “De teelbal zit nog 'opgetrokken' en is nog hard. Het litteken errond heeft tijd nodig opnieuw soepel te worden. Maar ik heb alle controles achter de rug, nu moet de tijd zijn werk doen. Als renner gaat mij dit sowieso niet meer hinderen.”

Dochtertje van vier

Zijn ploegmaten hebben hem ongelofelijk gesteund tijdens deze bizarre afwezigheid. “Het was pijnlijk om alle voorjaarskoersen te moeten volgen op televisie. Het is bruut als je dan op die manier een euh... kruis moet maken over al die mooie koersen”, kan er al een grapje over af.

Al beseft Frison ook dat dit drama helemaal anders had kunnen lopen. “Ik denk maar: ik had mijn dochtertje van vier bij me. De hond had ook haar kunnen aanvallen. Dan was het allemaal veel erger geweest.”