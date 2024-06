BORA-hansgrohe legt haarfijn uit waarom het al vaak fout liep voor Roglic: "En bijna doodgevroren"

Primoz Roglic maakte deze winter de overstap van Jumbo Visma naar BORA-hansgrohe. Simpel liep dat echter niet.

Primoz Roglic kwam net als heel wat andere toprenners ten val in de Ronde van het Baskenland. De Sloveen liep echter geen breuken op. Ook al brak Roglic niks, toch was het ook voor hem revalideren na de valpartij in het Baskenland. De impact van de val was ook bij hem groot.

“Zelfs wanneer je zoals hij geen botten hebt gebroken, vergt het tijd om te herstellen. Niemand heeft zich zorgen gemaakt. Het was nog lang tot juli en de start van de Tour de France. Er was tijd om te herstellen, herop te bouwen, op hoogtestage te gaan en opnieuw klaar te zijn”, zegt ploegleider Rolf Aldag van BORA-hansgrohe aan Het Laatste Nieuws.

Roglic wil de Tour de France winnen, die ambitie steekt hij niet onder stoelen of banken na zijn vertrek bij Jumbo Visma na vorig seizoen. Hij voelde dat hij in de rangorde niet meer de nummer één was voor grote rondes binnen de ploeg van Wout van Aert.

Roglic op zoek naar routine

De overstap verliep op sommige vlakken echter niet zo vanzelfsprekend. Dat werd duidelijk in Parijs-Nice, die uitdraaide op een groot fiasco voor Roglic en BORA-hansgrohe. “Alles draaide om routine. Het weer was slecht. De jasjes die Primoz bij Visma droeg waren anders dan de onze. Eén dag vroor hij bijna dood op zijn fiets, omdat hij niet wist wat hij aan moest trekken”, gaat Aldag verder.

Vaak gaat het maar om dit soort simpele zaken. “We waren ons niet goed bewust wat het betekent om acht jaar voor een andere ploeg te hebben gereden, elk detail daar te kennen en dan in een heel andere set-up te komen. Het ging om simpele vragen.”

Van stress is echter geen sprake. “Natuurlijk zal Primoz de benen willen testen en zien waar hij staat. Maar hij moet de Dauphiné niet winnen. Als de resultaten toch komen, zal dat voor ons het bewijs zijn dat we als team goed draaien. We mikken op het proces, op consistentie, op mensen die hun rol kennen. Dat zal uitmonden in resultaat, dat hopen we.”