Evenepoel de man voor de Dauphiné? Visma Lease a Bike weet waar het verschil gemaakt wordt

Remco Evenepoel liet zich nog niet opmerken in de Dauphiné. Al krijgt hij woensdag een grote kans om dat wel te doen.

Visma Lease a Bike is blij met het niveau dat Matteo Jorgenson en Sep Kuss in deze Dauphiné tot dusver haalden, al kijken ze bij de ploeg van Wout van Aert natuurlijk heel erg graag naar het totale plaatje.

De overwinning telt, zowel in de dagzeges en op het einde van de rittenkoers. Ploegleider Grischa Niermann liet aan Indeleiderstrui weten dat Kuss alvast een gooi wil doen naar de eindzege, maar dat dit niet gemakkelijk wordt.

Zware tijdrit

“We mogen wel stellen dat we goed in orde zijn, met name Sepp en Matteo. Dat is een heel fijne constatering”, klinkt het. Maar de vrees ligt vooral wat er woensdag in de tijdrit zal gebeuren.

“Het is er wel eentje die Sepp niet zo goed gaat liggen. Hij gaat gewoon z'n best doen, maar het is vanzelfsprekend wel een rit waar met name Remco Evenepoel en Roglic zullen toeslaan.”

Volgens Niermann zouden die twee wel eens stevig kunnen uitpakken. “Zij kunnen voor grote verschillen gaan zorgen. Matteo kan dat op zich ook wel aan, al steken Remco en Primoz er wel écht bovenuit. We doen gewoon ons best en dan zien we wel waar dat schip strandt.”