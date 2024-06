Evenepoel wou mee koersen voor ritzege in Dauphiné: "Maar toen gebeurde dat..."

Remco Evenepoel kende een goede dag in de Dauphiné. Alleen liep het in de finale verkeerd voor onze landgenoot.

De dagzege in de derde etappe van de Dauphiné ging naar Derek Gee. Remco Evenepoel eindigde op de 26ste plek en deed niet mee voor de ereplaatsen.

“Ik had een goede dag”, zei Evenepoel aan Het Nieuwsblad. “Ik voelde me oké en wilde op het einde meedoen, maar ik had een leegloper in de laatste drie kilometer. Het was afzien op een platte band.”

Onze landgenoot wilde meedoen voor de ereplaatsen. “Ik zat altijd goed gepositioneerd. Ik kende een goede aanloop en had zin om me ook op het einde te mengen. Ik zat in het goede wiel, dat van Roglic, maar ik voelde de druk uit mijn band weglopen.”

Morgen staat een tijdrit op de agenda. Evenepoel is één van de favorieten voor de dagzege. De tijdrit telt 34,4 kilometer. Dat wordt een heel belangrijke waardemeter richting de Tour de France later deze maand.

“De tijdrit wordt belangrijk om te zien hoe het met de schouder gaat. Het is een inspanning van drie kwartier, dus daar kan je wel wat uit leren. Ik hoop dat alles goed functioneert en loopt”, besloot onze landgenoot.