Nathan Van Hooydonck spreekt klare taal over Wout van Aert: "Dat vraag ik me toch af"

Binnen een goede drie weken gaat de Tour de France van start. Wie van Visma Lease a Bike komt er in Firenze aan de start?

Bij Visma Lease a Bike is er een race tegen de klok bezig om kopmannen als Jonas Vingegaard en Wout van Aert fit te krijgen voor de zomer. Ex-ploegmaat Nathan Van Hooydonck houdt nog steeds contact met hen.

“Ik heb ze nog gesproken”, vertelt hij in de podcast ‘Rode Lantaarn’. “Het gaat er oké mee. Wout is ook net in Tignes, waar Jonas ook is. Daar gaan ze het dag per dag bekijken. Hoe gaat het, hoe gaat het herstel? Ik heb Wout niet meer gesproken na de Ronde van Noorwegen, maar het zou kunnen dat hij nog een beetje last heeft gehad.”

Dag per dag wordt er bekeken wat er mogelijk is. “Ook al zijn het de bestbetaalde renners van de ploeg en heb je ze om te presteren, dan nog kun je ze beter optimaal inzetten dan half. Ik zou denken dat Wout wel naar de Tour wil, maar ik vraag mij af of het de juiste keuze is”, is Van Hooydonck heel erg duidelijk.

Van Aert in de Tour voor Vingegaard?

Vooral omdat het originele plan was zonder Tour, voluit op de Olympische Spelen inzetten. “Al denk ik dat het ook hand in hand kan gaan. Het zal er ook van afhangen of en hoe Jonas naar de Tour gaat. Als Jonas in de conditie van vorig jaar gaat, dan is het voor hem moeilijk om de Tour te rijden met de handrem op.”

Mogelijk maakt Van Aert de keuze niet in functie van de Spelen, maar wel van Vingegaard. “Maar dat is ook hoe Wout is: hij is echt een loyale vriend naar Jonas toe. Als hij voelt dat Jonas hem nodig heeft, dan zal hij er staan.”