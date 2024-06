Toch miserie? Remco Evenepoel heeft last van blessures die hij opliep bij zware valpartij

Remco Evenepoel kwam in de Ronde van het Baskenland zwaar ten val. Blijkbaar is alles nog niet hersteld zoals het moest.

Bij de grote en zware valpartij in de Ronde van het Baskenland kwamen heel wat renners er niet zonder kleerscheuren vanaf.

Dat was ook het geval voor Remco Evenepoel. Hij brak zijn schouderblad en sleutelbeen. Ondertussen lijkt onze landgenoot weer helemaal de oude.

Hij hoopt dan ook dat er niks blijft hangen, ook mentaal niet. “De bange gevoelens zijn weg. Bij het begin van mijn hoogtestage op de Sierra Nevada voelde ik stijfheid. Ik zat niet helemaal comfortabel op de fiets. Dat werd dag na dag beter”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

In de eerste twee etappes van de Dauphiné, de eerste koers die Evenepoel rijdt na zijn zware valpartij, hield hij zich alvast afzijdig.

Een goede test richting de Tour de France, zo werd de Dauphiné genoemd, maar een coureur met het sportershart van Evenepoel wil zich natuurlijk altijd in de kijker rijden.

De tijdrit van woensdag wordt daarvoor misschien wel doorslaggevend. Onze landgenoot laat echter weten dat dit toch nog voor de nodige miserie zorgt na de valpartij.

“Soms voel ik nog pijn in het schouderblad, zeker op de tijdritfiets. Het voelt raar, maar het is goed genoeg om te racen en opnieuw risico te nemen. Als mijn lichaam niet voldoende hersteld was, dan stond ik hier nu niet. In welke vorm, dat is een ander verhaal”, besluit Evenepoel.