Topper geeft op in de Dauphiné: "Te moe van de Giro nog"

Antonio Tiberi reed een sterke Giro d’Italia. Hij pakte de vijfde plaats in de rangschikking van de Ronde van Italië, maar ook de vijfde plaats in het algemeen klassement.

De 22-jarige Italiaan gaat vandaag echter niet meer van start in de Dauphiné. De vermoeidheid van de Giro is nog te groot, zo laat zijn ploeg Bahrain Victorious weten.

“Nadat hij zijn belangrijke doelen had gehaald in zijn thuisronde - de witte trui en top 5 - wilde Tiberi dat elan voortzetten in de Dauphiné. Hij stelde evenwel vast dat hij de belangrijkste favorieten niet kon volgen omdat hij vermoeid uit de Giro is gekomen”, klinkt het.

“We hebben dan ook samen beslist om ons te focussen op andere doelen later dit seizoen na een periode van welverdiende rust.”

Maandag kwam Tiberi als 145ste binnen in de Dauphiné, op maar liefst 14 minuten van ritwinnaar Magnus Cort Nielsen.

