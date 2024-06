📷 Mathieu van der Poel 'new look' laat zich van zijn beste kant zien en maakt alweer de droom van iemand waar

De details moeten nog blijken, maar Mathieu van der Poel zal zich wel degelijk met een 'new look' binnenkort presenteren in het peloton. Dat heeft deze keer niet met zijn kapsel maar wel zijn fiets te maken.

In zijn laatste wedstrijden zagen we de wereldkampioen steeds op een witte fiets aan het werk, met een wit frame. Het is wel duidelijk dat het wit plaats maakt voor een andere kleur. Onlangs werd Van der Poel op training gespot met een donkergroen frame. In deze tijd ondergaat het fietsmodel bij meerdere renners een wijziging.

Ondertussen gaan op sociale media weer beelden rond van een Mathieu van der Poel met nog een andere kleur onder zijn zadel. Of het nu gaat om enkel een nieuwe kleur, een nieuw frame of een volledig nieuwe fiets: Van der Poel is klaar om zich in de Tour de France op een andere manier te laten zien dan in het voorjaar.

Mathieu van der Poel has a new bike 😍



Puur qua fietsmateriaal, want de prestaties waren in het voorjaar weer om u tegen te zeggen. In elk geval blijft Mathieu van der Poel wel zijn spontane zelve. Selfies met fans, dat is meer regel dan uitzondering geworden. De wielerfanaten die trainen in Frankrijk kunnen wel eens de dag van hun leven beleven als ze hem tegenkomen.

Zo is ook te zien hoe Van der Poel poseert naast een mannelijke wielerfan. Die laat zich er op Instagram ook over uit. "De kwaliteiten die van iemand een kampioen maken beperken zich niet enkel tot het sportieve. Bedankt Mathieu van der Poel, voor je beschikbaarheid en je vriendelijkheid. Wat een dag!" Alweer een droom waargemaakt.

Zo blijft de wielersport draaien rond het gelukkig maken van mensen en draagt Mathieu van der Poel daar ook een steentje toe bij.