Marketingbureau achter Remco Evenepoel haalt gekende naam uit wielerwereld met verleden bij Lotto Dstny

Om al zijn belangen te behartigen doet Remco Evenepoel beroep op een aantal partners. Het sportmarketingbureau SportPlus Media.

Dat agentschap zet zich in voor de belangen van heel wat bekende namen uit de sportwereld. Het heeft nu ook versterking gehaald met een link naar de wielersport. Yana Seel gaat voor SportPlus Media werken als commercieel directeur. Seel was eerder in de koerswereld aan de slag bij Astana en Lotto Dstny, meldt HLN.

Yana Seel is een voormalige topvrouw van die twee ploegen, waar ze de functie van CEO bekleedde. Bij Team UAE is ze dan weer Head of Business and communication geweest. Kortom: ze heeft al een aantal topfuncties achter de rug. Nu kunnen die ervaringen haar helpen bij de nieuwe uitdaging die op haar pad is gekomen.

© photonews

"SportPlus Media is verheugd om Yana Seel aan te kondigen als commercieel directeur", klinkt haar nieuwe werkgever enthousiast. "Met uitgebreide ervaring in de sport, is het creatieve sportmarketingbureau ervan overtuigd dat Yana's expertise het bureau zal helpen de vooropgestelde groeidoelstellingen te bereiken."

Seel zal onder andere bedrijven gaan begeleiden op vlak van sportsponsoring. "Op deze manier wil SportPlus Media hun positie in de sportmarketingwereld versterken."