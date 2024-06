Zotte toestanden voor Tom Pidcock: "Een rit van bijna acht uur"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tom Pidcock staat voor enkele heel drukke weken. De Brit van INEOS Grenadiers wil op veel vlakken scoren deze zomer.

Tom Pidcock heeft de nodige ambities voor de komende weken. Hij wil de top vijf rijden in de Tour de France, maar ook zijn olympische titel in het mountainbiken verlengen.

Dat zorgt voor zotte toestanden bij de Brit, zo vertelt hij zelf in een interview met Cycling Weekly. De renner van INEOS Grenadiers moet zijn mountainbiken onderhouden.

Daarom zal hij minder dan een week voor de start van de Tour de France in Firenze nog een wereldbekermanche op de mountainbike rijden in het Zwitserse Crans Montana.

“Ik train niet zoveel op m'n mountainbike als dat ik zou moeten, maar het is goed te combineren. De inspanning in Zwitserland is ook nuttig voor mijn Tourvoorbereiding”, overtuigt Pidcock meer zichzelf dan ons.

Acht uur op de fiets naar huis

Pidcock deed ook nog eens goed zot na de wereldbekermanche mountainbiken in Tsjechië. Hij nam het vliegtuig naar Barcelona en reed dan met de fiets naar zijn huis in Andorra.

Een ritje van maar liefst 230 kilometer nog. “Bijna acht uur. Dat is ieder voorjaar een traditie. Als ik op de mountainbike heb gezeten, doe ik altijd een langere training. Dat is leuk en makkelijk om zo wat uren te maken.”