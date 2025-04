Steff Cras keert met specifiek doel terug naar plaats des onheils: "Dat is de bedoeling"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een jaar geleden was Steff Cras een van de grote slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar staat hij opnieuw aan de start.

In de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland ging het vorig jaar grondig mis. Heel wat renners gingen uit de bocht in een afdaling en kwamen zwaar ten val. Enkele renners waren er heel zwaar aan toe.

Jonas Vingegaard en Jay Vine liepen meerdere breuken op, er werd zelfs even gevreesd voor het leven van de tweevoudige Tourwinnaar. Remco Evenepoel en Primoz Roglic kwamen ook ten val, net als Steff Cras.

Goede gevoel terugvinden in het Baskenland

De Belg van TotalEnergies staat een jaar later als enige opnieuw aan de start. Dat is echter een bewuste keuze van Cras. "Het is de bedoeling dat ik terugkeer naar deze koers zodat ik de negatieve dingen die daar zijn gebeurd kan uitwissen", zegt hij bij Sporza.

Cras trekt met revanchegevoelens naar het Baskenland en wil er opnieuw het goede gevoel te pakken krijgen. Ook met het oog op de toekomst, zeker als de Vuelta nog eens naar het Baskenland trekt.

"Ik wil volgende week de knop omdraaien voor de rest van mijn carrière." Fysiek ondervindt Cras geen gevolgen meer van valpartij, waarbij hij onder meer acht gebroken dwarsuitsteeksels opliep. "Ik ben er erg blij dat dit niet is blijven aanslepen."