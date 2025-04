Patrick Lefevere is het helemaal oneens met José De Cauwer: "Vind ik geen goed plan"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er worden vragen gesteld bij het nut van opleidingsploeg Team Flanders-Baloise. Patrick Lefevere is echter een grote voorstander van de ploeg.

Jaarlijks steekt de Vlaamse overheid 1,92 miljoen euro in wielerploeg Team Flanders-Baloise. In de Commissie Sport van de Vlaamse regering komen er echter vragen over het nut van de opleidingsploeg.

Patrick Lefevere is een grote voorstander van de Vlaamse ploeg en is het niet eens met José De Cauwer. Hij pleitte bij Vive le Vélo voor een fusie tussen Team Flanders-Baloise en de Lotto-ploeg.

Lefevere voorstander van Flanders-Baloise

"Dat vind ik geen goed plan", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. "Uiteraard zie ik de logica van twee deels door de overheid gesubsidieerde teams, maar onvermijdelijk leidt het tot een verschraling van het landschap en een verenging tot alweer de ‘toptalenten’."

Volgens Lefevere is de kracht van Flanders-Baloise net dat het, ook al is het vaak uit noodzaak, laatbloeiers nog een kans geeft om zich te bewijzen als profrenner. Onder meer voor studenten is dat een ideaal vangnet.

En er zijn renners die op hun 21ste of tegenwoordig zelfs op hun 18de fysiek nog niet klaar zijn voor de WorldTour, ook zij kunnen bij de ploeg terecht. "Die bestaan nog altijd, ook in het tijdperk van de Remco’s, Pogacars en Ayuso’s."