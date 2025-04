Pogacar & co koesteren torenhoge verwachtingen voor Mathieu van der Poel, maar er is ook sprake van een "top secret"

Tadej Pogacar is een graag geziene gast in Vlaanderen, maar ook hij zegt het: Mathieu van der Poel is diegene rond wie het grotendeels draait in de Hoogmis. Die is immers bij elke deelname niet weg te denken van de eerste plaatsen.

Pogacar onderneemt een poging om hem net als twee jaar te grazen te nemen. Dat zal dan moeten gebeuren in temperaturen die toch wat lager liggen dan de voorbije dagen. Dat had Pogacar voor de start van de Ronde van Vlaanderen meteen gemerkt. "Het is wat frisjes, maar het is een heerlijke sfeer in Brugge. Het is spannend om van start te gaan."

Pogacar had er dus zeker zin in. "De koersomstandigheden zijn perfect voor een koers op zondag. Fris aan de start en later vandaag zal het wel warmer worden. Het wordt een mooie dag voor de renners en de toeschouwers." Hij kreeg ook de vraag of de tweede passage over de Kwaremont voor hem het sleutelmoment was. "Daar kunnen we niet over spreken. Dat is top secret", grapt hij.

Van der Poel wellicht in vorm van zijn leven

Of het nu op die helling gebeurt of niet: Pogacar zal toch een manier moeten vinden om Mathieu van der Poel achter te laten. "Hij is waarschijnlijk in de beste vorm van zijn leven. Het wordt moeilijk om hem te verslaan, maar ik voel me ook goed. Laten we er voor strijden. Ik mag ook niet enkel aan Mathieu denken, maar ook aan Wout van Aert en andere tegenstanders."

Laat ons niet vergeten dat een verrassing ook altijd mogelijk is in de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar eindigde Luca Mozzato nota bene op de tweede plaats. Hij schuift toch Van der Poel naar voren als grootste favoriet. "Ik verwacht vooral Mathieu van der Poel vooraan. Maar het is een zware koers. Er kan van alles gebeuren", weet hij als geen ander.

Ganna denkt niet enkel aan superfavorieten

De Italiaan van wie het meeste verwacht wordt, is uiteraard wel Filippo Ganna. De INEOS-man moest vooraf ook nadenken over wat Van der Poel en Pogacar in petto zullen hebben. "Er staan supperrenners aan de start. Die zullen de strijd wel aangaan in de finale, maar ook de start en het midden van de koers kunnen belangrijk zijn", waarschuwt Ganna.