Ayuso heeft iets te zeggen over Evenepoel: "Wie dat dacht, kent niets van wielrennen"

In het Criterium du Dauphiné pakte Remco Evenepoel in de tijdrit uit met een knappe prestatie. En ook Primoz Roglic toonde aan dat hij wel eens klaar zou zijn voor de Tour de France. Juan Ayuso zag het aan en reageerde zeer duidelijk.

Juan Ayuso is de kopman voor UAE Team Emirates in het Critérium du Dauphine, in de Tour de France zal hij als knecht van Tadej Pogacar worden ingezet. Tijdens de tijdrit zag de jongeling de nodige sterretjes en verloor hij veel tijd.

Ayuso werd uiteindelijk wel knap negende, maar dat was op bijna anderhalve minuut van Remco Evenepoel. En dus had hij daar achteraf wel wat over te zeggen, want de voorbije weken ging het allemaal over zijn kopman Pogacar.

© photonews

"Er komen nog drie pittige etappes aan in de Dauphiné. Het wordt brutaal, daarna gaan we de focus verleggen richting de Tour de France", aldus Juan Ayuso in een reactie tegenover de verzamelde pers in Frankrijk.

Evenepoel en Roglic wél in orde en dat is geen verrassing

"Iedereen is enorm gemotiveerd en het hele team wil er vol voor gaan. We leren elkaar kennen en bereiden de Tour volop voor. De mensen die verrast zijn door Evenepoel of Roglic hun prestaties? We wisten al wat ze kunnen."

"Iedereen die twijfelt aan hun kunnen, kent eigenlijk niets van wielrennen", gaf de 21-jarige Spanjaard nog mee aan de camera's voor de start van de vijfde etappe die uiteindelijk zou geneutraliseerd worden door een massale valpartij.