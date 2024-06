Niet iedereen heeft zo veel geluk: zo zijn de inspanningen van Wout van Aert perfect te volgen

We willen als maatschappij alsmaar meer weten. Welke inspanningen Wout van Aert levert op stage, daar zijn we uiteraard ook wel benieuwd naar.

Voor de wielrenners zelf is het daarentegen wel interessant om hun kaarten ook dicht bij de borst te houden, kwestie van de tegenstanders niet slimmer te maken dan ze zijn. Wie sowieso wel op de hoogte blijft, zijn de ploegmaats van Wout van Aert. Zelfs als die op ruime afstand zitten van waar hij zich op dat moment bevindt.

Sporza vroeg Dylan van Baarle, de Nederlander die voor Visma-Lease a Bike actief is in de Dauphiné, of hij deze week al veel contact had met de mannen op hoogtestage in Tignes. "Eigenlijk niet. We zitten wel in de WhatsApp-groep voor hoogtestages. Elke dag zien we zo hoe laat ze op de fiets zitten", onthult Van Baarle.

© photonews

"Dat is interessant om te weten", oppert de polyvalente wielrenner, die zo kon vertellen dat Van Aert & co woensdag bijvoorbeeld om half elf vertrokken waren voor een trainingsrit. Als je dan ook al weet om hoe laat ze van de fiets stappen, kun je je al been beeld vormen over de afgelegde afstand en of het zwaar is geweest.

"Of het hard gaat, weet ik niet. Voor de rest hebben we geen contact gehad. We gaan er na deze week zelf heen. We zullen hen dan wel uitvoerig kunnen bekijken." Gelukkig post Wout van Aert geregeld de gegevens van zijn ritten op Strava. Op die manier kan ook het brede publiek toch min of meer volgen waar hij mee bezig is.