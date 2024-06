Zijn trainer windt er geen doekjes om en zegt met welk groot nadeel Wout van Aert opgescheept zit

Alles komt met een prijs in de koers. De realiteit is dat Wout van Aert met een groot nadeel kampt, ook al voelt hij zich nu weer helemaal wielrenner.

Wout van Aert zal er wel van genieten om nu opnieuw elke dag op de fiets te zitten en toe te werken naar de betere vorm. Alleen zal het kort dag zijn om echt het nodige topniveau te halen voor één van de doelen die hij zich gesteld heeft. Omdat het aspect van het wielrennen dat daar bij komt kijken net zo specifiek is.

Dat heeft zijn trainer Mathieu Heijboer erkend in een gesprek met In De Leiderstrui over het tijdrijden. "Wat betreft de tijdrittrainingen is er heel veel veranderd. Voor Wout is het wel een groot nadeel dat hij de olympische tijdrit als een groot doel ziet, maar dat hij pas vorige week weer voor het eerst op zijn tijdritfiets heeft kunnen trainen."

Nog weinig tijdritkilometers voor Van Aert

Voor het eerst sinds zijn in Dwars door Vlaanderen opgelopen blessures, bedoelt Heijboer dan. "Het is een gegeven dat het in alle facetten moeilijk gaat worden, maar zeker ook op dat vlak. Dan zal het voor Jonas Vingegaard ook nu al een race tegen de tijd worden om in de Tour in het tijdrijden goed voor de dag te kunnen komen.

"Het tijdrijden heeft een enorme deuk opgelopen, als je dus bedenkt dat zowel Wout als Jonas pas weer sinds een week met de tijdritfiets aan de gang zijn gegaan. Dat ging dan gelukkig wel redelijk, maar desondanks had je uiteraard liever al een maand de basis gelegd", is Heijboer eerlijk over de verre van ideale omstandigheden.