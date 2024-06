Evenepoel verwijst na valpartij in Dauphiné na overleden Mäder: "Dat heeft mij gered"

Remco Evenepoel was betrokken in de valpartij in de Dauphiné. Het doet onze landgenoot denken aan het overlijden van Gino Mäder vorig jaar in de Ronde van Zwitserland.

De valpartij in de Dauphiné doet renners nadenken over hetgeen waarmee ze bezig zijn. “Mijn helm heeft mij gered”, zei Evenepoel achteraf aan Het Nieuwsblad. “Dat toont nogmaals aan hoe belangrijk het is om die te dragen.”

De veiligheid in het peloton blijft een hot issue, zeker omdat sommigen riepen dat het wat rustiger moest gaan donderdag. “Het was het laatste gevaarlijke punt van de dag. En we wisten dat er in de vorige afdaling ook al gevallen was, dus we hadden misschien voor iets meer rust kunnen zorgen.”

Koersen is hun werk, maar het moet plezant blijven, zo weet ook Evenepoel. “Ik hou nog altijd van mijn job, maar mijn job is koersen winnen zoals in de tijdrit en niet op de grond liggen. Op dit soort momenten begin je er wel iets negatiever over te denken.”

Veel vragen blijven er na zo’n valpartij altijd over en antwoorden zijn er eigenlijk niet. De volgende crash loert elke keer weer om de hoek in het peloton.

Evenepoel verwees ook naar het ongeval van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland van vorig jaar. Mäder stierf uiteindelijk aan de opgelopen verwondingen na een valpartij in een afdaling.

“Vorig jaar reed ik tien seconden vóór iemand die is overleden. Valpartijen maken helaas deel uit van de sport, maar soms krijg je helaas ook te maken met de dood. En dat helpt me om moeilijke momenten te accepteren en de moraal hoog te houden”, besloot Evenepoel.