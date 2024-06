Twee Nederlandse oud-wielrenners belanden in de gevangenis in aanloop naar gravelkoers in VS

In Oklahoma hebben Laurens ten Dam en Thomas Dekker eventjes in de gevangenis gezeten. De twee waren in Amerika voor de gravelkoers Unbound.

Laurens ten Dam en Thomas Dekker, twee oud-wielrenners uit Nederland, waren in de Verenigde Staten om deel te nemen aan de gravelrace Unbound.

Ten Dam vertelt in de podcast Live Slow Ride Fast dat hij samen met Dekker in de cel gezeten heeft. De twee waren op zoek naar een supermarkt waar ze in het verleden nog langs gingen, maar na een tornado was die verdwenen.

Ze wilden gaan lunchen bij een Mexicaan, maar om zich wat op te frissen goten ze wat water over zich heen. “Nadat Thomas mij had afgespoeld, verwisselde ik snel mijn broek tussen de autodeuren. Maar terwijl ik dat doe, hoor ik aan de overkant een heel boos iemand schreeuwen”, vertelt Ten Dam.

De politie kwam ter plaatse en sloeg het tweetal in de boeien. “Wij stonden buiten bij die politieman en binnen vijf minuten waren er vijf politieauto’s. Op dat moment komt de man die naar Thomas had geschreeuwd naar ons toe en roept dat Thomas in de gevangenis moet worden gezet.”

En dat gebeurde ook. “In de aanklacht stond dat wij elkaar met waterflessen besproeiden als twee gay cyclists.”

Ze zaten uiteindelijk 9 uur in de cel, maar werden niet vervolgd. “Het duurde erg lang en er werden vingerafdrukken afgenomen. We hebben ook nog een oranje pak aangekregen, we waren echt inmate Laurens en inmate Thomas.”