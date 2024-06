Vrouw die petje gooide naar Mathieu van der Poel krijgt dit voorstel om niet vervolgd te worden

Op zondag 7 april gooide een vrouw een petje naar Mathieu van der Poel. Voorlopig is het nog niet tot een rechtszaak gekomen.

Op 42 kilometer van het einde van Parijs-Roubaix gooide een vrouw een petje naar Mathieu van der Poel. Al snel werd duidelijk dat het niet per ongeluk, maar opzettelijk gebeurde.

Het ging om een vrouw uit Oost-Vlaanderen die op een VIP-evenement rond de koers aanwezig was. Via haar advocaat liet ze weten dat het niet haar bedoeling was.

Gelukkig kon Van der Poel onverstoord zijn weg verder zetten. De Nederlander wilde er niet veel aandacht aan schenken en liet de zaak voor wat het was.

Maar de Franse vakbond voor profrenners UNCP deed dat niet. De organisatie wil de klacht tegen de vrouw nu wel laten vallen, maar dan stellen ze wel hun voorwaarden.

Drie voorwaarden

“Voor alle duidelijkheid: de procedure loopt nog steeds”, zegt Pascal Chartier, voorzitter van de UNCP, aan Het Laatste Nieuws. “Maar onze advocaat heeft dinsdag telefonisch contact gehad met de advocaat van de vrouw. Wij zijn bereid om de zaak uit de rechtbank te houden als zij bereid is om op onze voorstellen in te gaan.”

Er zijn drie voorwaarden. De vrouw moet haar wandaden officieel erkennen. Ten tweede moet ze als vrijwilliger aan de slag gaan bij de ‘Vrienden van Parijs-Roubaix’. En ten derde wil de vakbond de vrouw in een campagne betrekken met een publieke boodschap.

Dan moet ze wel uit de anonimiteit treden. “Wij hebben het voorstel van de wielervakbond goed ontvangen”, zegt meester Zaman, de advocaat van de vrouw. “We zullen die nu grondig bespreken om te zien of we er op in kunnen gaan. Mijn cliënte wil haar verantwoordelijkheid nemen, maar we willen de voorstellen wel eerst eens bekijken.”