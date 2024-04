Incident met petje in Parijs-Roubaix zal nog een stevig staartje krijgen

Op zo'n 42 kilometer van de streep vond het incident plaats tijdens Parijs-Roubaix. Het leek een bewust actie te zijn van de vrouw. De rennersvakbond CPA wil dan ook actie ondernemen tegen de dader(s).

De UNCP (Union Nationale des Cyclistes Professionnels), de Franse tak van de CPA, zal een klacht indienen bij de Franse autoriteiten, zo zegt CPA-voorzitter Adam Hansen bij GCN.

"Omdat het voorval op Frans grondgebied gebeurde, kan de CPA, een Zwitserse organisatie, zelf geen klacht indienen. Dus zal de Franse instelling het individu voor de rechter slepen."

"We zullen de persoon in kwestie zeker vinden. De toeschouwer stond aan de kant van de tandwielen, en als dat petje tussen de schijfremmen klem was komen te zitten, kon het voorwiel blokkeren. Dat had er lelijk aan toe kunnen gaan."

De CPA en UNCP daagden al eens een toeschouwer voor de rechter. Toen een vrouw in de Tour van 2021 het halve peloton ten val bracht met het 'Omi en Opi'-bordje. De vrouw kreeg uiteindelijk een boete van 1.200 euro.

Yes, we take action against them. Like the CPA did in Flanders.