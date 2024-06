Dit heeft Remco Evenepoel allemaal te zeggen na tijdsverlies in Dauphiné

Primoz Roglic won zijn tweede etappe op rij in het Critérium du Dauphiné. Hij lijkt zo stilaan toch klaar voor de Tour de France. Bij de verliezers van de dag moeten we toch ook vandaag Remco Evenepoel rekenen.

Vrijdag kon Remco Evenepoel de schade nog iet of wat beperken, maar zaterdag moest hij al vrij snel op de slotklim lossen. Uiteindelijk verloor hij bijna twee minuten op de ritwinnaar van de dag, de Sloveen Primoz Roglic.

In het klassement doet de jonge Belg sowieso een slechte zaak met zijn dertiende plaats in de etappe van zaterdag. Hij zakt van plaats twee naar plaats zes en moet stilaan het podium vergeten: de kloof met Derek Gee is meer dan een minuut.

Remco Evenepoel had meteen een pittige reactie in huis. Enkele uren later kwam hij nog eens uitvoeriger terug op de zaak bij Sporza: "Ik ben met mezelf bezig en bekijk het dag per dag. Ik heb tenslotte al een tijdrit gewonnen."

Niet op de vermogensmeter

"Beklimmingen als deze liegen niet. Er is zeker nog werk op alle vlakken, maar er is geen reden tot paniek. Ik zal geduldig verder werken. Wat er allemaal gezegd en geschreven wordt, komt niet in mijn hoofd. De ploeg weet perfect waar we aan toe zijn."

Evenepoel reed niet op zijn vermogensmeter in de Dauphiné zaterdag, want die was blijkbaar kapot: "Ik moest blindelings koersen, want mijn fietscomputer had de hele dag een zwart scherm. "Ik heb niet laten lopen, want ik wil mezelf testen en er beter uit komen."