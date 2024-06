Lidl-Trek onthult details over de stevige valpartij van Thibau Nys: wat zegt de medische update?

Een valpartij wens je niemand toe en zeker Thibau Nys niet, gezien hoe die in vorm was. Lidl-Trek geeft een update over de toestand van zijn renner.

Het loopt zelfs voor Thibau Nys dus niet allemaal op wieltjes. De laatste tijd haalt hij vooral het nieuws met denderende prestaties. Een eindzege in de Ronde van Hongarije, een ritzege in de Ronde van Noorwegen. In de GP Kanton Aargau een heel ander verhaal. Nys kwam ten val en bereikte de aankomst als 35ste.

Hij was overigens niet de enige renner bij zijn ploeg die bij de valpartij betrokken was. Lidl-Trek is ondertussen al naar buiten gekomen met een medische update. "Zowel Thibau Nys als Andrea Bagioli hebben verschillende schaafwonden opgelopen bij de valpartij in de GP Gippingen", klinkt het. Dat is een andere naam voor die wedstrijd.

Both @thibau_nys4 and @AndreaBagioli suffered several abrasions đŸ€• after today’s crash at #GPGippingen but looks like no other serious consequences 🙏 — Lidl-Trek (@LidlTrek) June 7, 2024

Die balans lijkt dan nog ferm mee te vallen, want het had zeker erger kunnen aflopen. Het is ook met die insteek dat ze het bekijken bij Lidl-Trek. "Gelukkig lijken er geen andere ernstige gevolgen te zijn."