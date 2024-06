🎥 Belgische ritzege in Aargau, maar Thibau Nys komt zwaar ten val in sprint

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Maxim Van Gils heeft de GP Kanton Aargau 2024 in Zwitserland gewonnen. Thibau Nys kwam in volle finale ten val.

Thibau Nys pakte vorig jaar de overwinning in Aargau, maar dit seizoen houdt hij een heel ander gevoel aan deze koers over.

Heel wat vluchtpogingen in deze koers in Zwitserland, maar het peloton slaagde er telkens in om het gat helemaal dicht te rijden.

Een sprint dus, waarbij Van Gils al van heel vroeg aanzetten. Thibau Nys kwam samen met wat andere renners ten val. Hoe het met onze landgenoot gesteld is, is momenteel nog niet duidelijk.

Maxim Van Gils pakte de bloemen, Alberto Bettiol (EF) werd tweede, Roger Adria (BORA-hansgrohe) vervolledigde het podium.