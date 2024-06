Lotte Kopecky en andere kleppers krijgen een belangrijke boodschap te horen over de Tour de France Femmes

Belangrijk nieuws voor Lotte Kopecky en alle kleppers die dromen van een mooie rol in de Tour de France Femmes, dit jaar of in de toekomst. In 2025 zal er een opvallende wijziging plaatsvinden.

De ASO heeft een communiqué de wereld in gestuurd om de media op de hoogte te stellen van een verandering in de Tour de France Femmes in 2025. Volgend jaar zal er in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen plaats zijn voor negen etappes. Tot dusver reden de vrouwen acht ritten, dat is ook het aantal ritten in 2024.

Koersdirectrice Rousse wil de duur van de Tour de France Femmes gestaag uitbreiden. "We moeten ook niet sneller gaan dan de evolutie van het vrouwenwielrennen, dat zou geen zin hebben", beseft de partner van Alaphilippe. "We gaan van acht naar negen dagen. Binnen een paar jaar zien we of er nog veranderd moet worden."

💛 Brittany will host the Grand Départ of the Tour de France Femmes avec Zwift 2025 💛



💛 La Bretagne accueillera le Grand Départ du Tour de France Femmes avec Zwift 2025 💛



👋 @regionbretagne#TDFF2025 l #WatchTheFemmes l @GoZwift pic.twitter.com/4Jv8VCtwsA — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) June 10, 2024

Dat is niet het enige nieuws over de Tour de France Femmes dat te rapen viel bij de ASO. Wie de social media van de organisator in het oog heeft gehouden, heeft vernomen dat de Grand Départ van de editie van 2025 in Bretagne ligt. Dat heeft de ASO met trots aangekondigd. De Tour de France Femmes gaat dit jaar door in augustus.

Het zal een editie worden zonder Lotte Kopecky, die past voor de Tour om haar ambities op de Olympische Spelen volop te kunnen waarmaken. Wat niet wil zeggen dat Kopecky er in 2025 niet bij zou kunnen zijn in Frankrijk. Vorig jaar veroverde Kopecky de groene trui en eindigde ze als tweede in het algemeen klassement.