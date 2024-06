Mathieu van der Poel en broer David laten van zich horen over opvallende prestatie van vader Adrie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel en zijn broer David zullen denken dat hun vader Adrie er nog wel pap van lust. In elk geval hebben ze gereageerd op wat die laatste heeft klaargespeeld.

Adrie Van der Poel heeft zondag de volledige toertocht van de wielerklassieker Milaan-Sanremo gereden, een fietstocht van liefst 312,2 kilometer. Dat kan al tellen. Milaan-Sanremo is niet voor niets het langste Monument uit de koers en daar heeft Adrie van der Poel dus ook nog eens kennis mee gemaakt. Knap gedaan van hem.

De buitenwereld heeft van deze verwezenlijking kennis genomen via zijn Strava-account en daar zijn ook een aantal reacties vol lovende woorden terug te vinden. "Die kan tellen... Sterk!" Of: "Klasse. Respect hoor!". Allemaal signalen van het feit dat Adrie van der Poel een enorme indruk gemaakt heeft op de wielerliefhebber.

Zonen Van der Poel onder de indruk

En niet enkel op de liefhebbers, ook op een paar personen die hem zelf zeer goed kennen en weten wat het is om een wielercarrière uit te bouwen. David van der Poel heeft inmiddels zijn fiets ook al wel aan de haak gehangen, maar het is nog niet zo lang geleden dat hij en broer Mathieu er leuke duels van maakten in de cross.

De broers Van der Poel hebben ondertussen ook gereageerd onder het Strava-account van vader Adrie. Met enkele emoji's maken ze duidelijk dat ze enorm kunnen waarderen wat hun vader Adrie gedaan heeft.