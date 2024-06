🎥 Niels Albert en zijn vrouw Valeska kondigen 'groot nieuws' aan

Dochter Alexine van Niels Albert kondigde op sociale media groot nieuws aan. Nu is ook duidelijk wat dat was.

De zesjarige Alexine kondigde groot nieuws aan over haar ouders Niels Albert en Valeska Van den Broecke. In het filmpje is te zien dat Alexine suikerbonen opeet.

Daardoor dacht iedereen dat er een broertje of zusje op komst is, maar het gaat om heel wat anders, zo laat het koppel weten.

“Niels en ik zijn peter en meter geworden van de erkende vzw Beyond the Moon”, vertelt Valeska aan Het Laatste Nieuws. “Zij bieden gezinnen met een ziek kind een kosteloze vakantie om samen qualitytime te beleven.”

“We willen samen meer mensen bereiken die dit goede doel steunen. Ook tijdens evenementen met onze fietsenwinkel zullen we klanten en relaties betrekken, bijvoorbeeld tijdens de opening van onze vernieuwde zaak in oktober. Voor Beyond the Moon is een samenwerking met grote bedrijven belangrijk en wij hopen met ons netwerk hen daarbij te kunnen helpen.”

Valeska geeft toe dat ze de mensen met de post een beetje op het verkeerde been hebben gezet, maar ze hebben in ieder geval de aandacht naar de vzw getrokken.