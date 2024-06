Stevige zorgen voor Rune Herregodts, ondanks winst in de ZLM Tour

Rune Herregodts won afgelopen weekend de ZLM Tour. Hij moest maandag echter voor een medische check-up in het ziekenhuis langs.

Rune Herregodts won de eerste etappe van de ZLM Tour, een individuele tijdrit, en wist uiteindelijk ook de ronde op zijn naam te schrijven.

In de slotetappe ging de renner van Intermaché-Wanty echter stevig tegen de vlakte, waardoor hij bij de dokter langs moest. “Ik heb maandag een medische check-up laten doen en die bracht gelukkig geen breuken aan het licht. Wel zijn de spieren en de ligamenten rond mijn schouder en sleutelbeen allemaal zwaar geraakt”, klinkt het.

Dat zorgt voor zorgen richting de Baloise Belgium Tour die morgen van start gaat met een individuele tijdrit in Beringen.

“Afwachten dus hoe ik mijn ideale tijdritpositie kan innemen woensdag. Op adrenaline kan je veel, ik hoop dat ik niet al te veel pijn heb en zo goed als mogelijk mijn kans kan gaan in de 12 kilometer tegen de tijd in Beringen. Ik start er als een van de kanshebbers maar ik verwacht ook bijzonder veel van Sören Waerenskjold, Alec Segaert en ook Jasper Stuyven.”

De Baloise Belgium Tour wordt een pak zwaarder dan de ZLM Tour. “Vooral de etappe op zaterdag in en rond Durbuy zal bepalend zijn. En er is ook de Gouden Kilometer waarin bonificatieseconden kunnen gesprokkeld worden.”

“Het deelnemersveld is ook wel sterker dan in Nederland maar ik kan niet ontkennen dat het parcours van de Baloise Belgium Tour me wel ligt. Laat me stellen dat ik met goede moed naar deze rittenkoers trek, maar daar met toch een klein beetje kopzorgen start.”