Tom Boonen plots weer aan de zijde van ex-partner Lore te zien

Tom Boonen was afgelopen weekend weer te zien aan de zijde van ex-partner Lore. En daar was een heel goede reden voor.

In een interview met Gazet van Antwerpen vertellen Tom Boonen en ex-partner Lore dat ze dit weekend samen in een stembureau in Mol moesten opdraaien als bijzitter.

“Ik was bijzitter en heb vooral geholpen bij het checken en afstempelen van documenten”, zegt Boonen. “De meeste mensen waren een beetje zenuwachtig om te stemmen, wat voor een andere sfeer zorgt.”

Ook zijn voormalige partner Lore was van de partij. “Toen ik belde naar Tom om te laten weten dat ik was opgeroepen, moest hij heel hard lachen. Vijf dagen later kreeg hij zelf een brief om ook als bijzitter op te dagen. Dat was best grappig.”

Alles liep bijzonder gesmeerd in het kiesbureau waar de twee moeten helpen. “We hadden een heel fijn team. Het was bij momenten erg druk, maar iedereen heeft dat fantastisch gedaan. Het is nu zaak om alles goed af te ronden en ervoor zorgen dat alles klopt”, zegt Lore nog.

De voorbije tijd is Boonen niet echt bezig geweest met fietsen, zo geeft hij nog mee. "Door het slechte weer blijft het fietsen de laatste maanden eerder beperkt tot recreatieve fietstochtjes met de kinderen."