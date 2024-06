Hij kan ongeveer alles, maar: dit is het plan voor Thibau Nys in 2025

Thibau Nys is bezig aan een geweldig 2024. Ook in de Ronde van Zwitserland zette hij eens de puntjes op de i met een knappe ritzege. De vraag is zo stilaan waar de limieten van de jongeling liggen. En wat de plannen voor de komende jaren zijn of kunnen zijn.

Het moge duidelijk zijn: als de race vrij zwaar is, dan is Thibau Nys aan de streep vaak de snelste van het pak. Daarmee hoort hij tot de categorie van punchers, zoals Julian Alaphilippe ooit toonde en Philippe Gilbert in zijn beste dagen was. "In dat segment behoort Thibau momenteel tot de beste renners van de wereld. Klimmetjes van één tot maximaal drie kilometer liggen hem als gegoten", geeft ook vader Sven Nys aan in een interview met Sporza. © photonews De erelijsten van Gilbert en Alaphilippe zijn natuurlijk veel meer gevuld dan die van Nys tot op heden, maar daar kan in de toekomst zeker verandering in komen. Dat beseft vader Sven ook, want de klassiekers zullen iets voor hem zijn. Mikken op de Waalse klassiekers "Met een aantal jaar extra ervaring, meer body en een grotere motor is Thibau inderdaad het type renner dat zijn ding zal kunnen doen in de klassiekers. Van de Ronde van Vlaanderen tot Luik-Bastenaken-Luik, daar liggen heel veel mogelijkheden voor Thibau." Rest de vraag: wat met 2025? Daar kan Thibau Nys een nieuwe stap zetten in de World Tour. Toch wil de jongeling tot op heden het crossen nog niet vaarwel zeggen en dus lijkt het logischer volgens vader Sven dat hij mikt op de Waalse klassiekers.