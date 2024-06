Patrick Lefevere zegt of zijn ploeg goed verdient aan de Netflixdocumentaire over de Tour

Sinds gisteren is het tweede seizoen van 'Tour de France: Unchained' op Netflix te bekijken. Maar wat verdienen de ploegen daaraan?

In het tweede seizoen van de Netflixdocumentaire wordt het verhaal van de Tour van 2023 gebracht. Patrick Lefevere komt uiteraard weer uitgebreid aan bod.

Ondertussen wordt al gewerkt aan het derde seizoen. “Dit jaar zijn de opnames al begonnen in mei, tijdens onze trainingskampen”, verduidelijkt de CEO van Soudal-QuickStep aan HUMO.

De renners hebben er nog meer vertrouwen in, omdat ze gevolgd worden door dezelfde crew van vorig seizoen. “Ze kennen elkaar intussen een beetje, wat maakt dat bepaalde afspraken worden gerespecteerd.”

Al is er een extra aandachtspunt dit keer. “Er wordt ook op het taalgebruik gelet. Voor mij steekt dat zo nauw niet, maar sommige woorden – vloeken, meestal – mogen in de VS niet worden uitgezonden.”

De ploegen krijgen ook een vergoeding voor hun medewerking. “Ja, maar die is verwaarloosbaar”, gaat Lefevere verder. “In de aanloop naar het eerste seizoen had iedereen de mond vol van de enorme return die we zouden krijgen.”

De documentaire zou hetzelfde effect moeten hebben als de Netflix-reeks ‘Drive to Survive’ over de Formule 1. “Er is wel degelijk een effect geweest – ook veel niet-koersliefhebbers hebben gekeken – maar zó groot was het nu ook weer niet.”