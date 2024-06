Waarom Thibau Nys in de toekomst meer en meer als Van Aert en Van der Poel moet werken

Thibau Nys won dinsdag opnieuw een rit. Nu was het prijs in de Ronde van Zwitserland. Dat zorgt voor veel vragen richting de toekomst.

Wat een wegseizoen heeft Thibau Nys dit jaar al gereden. Twee ritzeges en eindwinst in Hongarije, een etappe in Noorwegen, een rit in Romandië en nu ook prijs in de Ronde van Zwitserland.

Bij Lidl-Trek zijn ze blij, maar ook niet verrast van de progressie die onze landgenoot maakt op de weg, zeker na een crossseizoen dat toch met de nodige ups en downs verliep.

“Eigenlijk niet”, zegt Josu Larrazabal, head of performance, aan Het Nieuwsblad. “De eerste keer dat ik Thibau van dichtbij meemaakte was op het WK in Leuven, in 2021.Thibau is een winnaar en een geboren leidersfiguur. Eigenlijk is hij die lijn blijven doortrekken. Hij kan één van de grote leiders van de ploeg worden.”

Minder veldrijden

Al is dan wel de vraag wat er moet gebeuren met zijn veldrijden. Daarover wordt continu overleg gepleegd en zal er een moment komen dat er knopen doorgehakt moeten worden. Vooral om stevig te minderen of zelfs te stoppen met de cross.

Precies zoals toppers als Wout van Aert en Mathieu van der Poel doen. “Dat is een mogelijk scenario”, gaat Larrazabal verder. “Feit is dat hij dan selectiever zal moeten worden in zijn wedstrijden.”

Er wacht Nys wellicht een veel grotere carrière op de weg dan in het veld. “Ik denk dat hij grotere doelen mag najagen op de weg dan dat hij al behaald heeft in het veld. Wat voor een wereldkampioen veldrijden (bij de beloften, red.) niet niks is.”