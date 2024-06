🎥 Thibau Nys barst in tranen uit na zege in Ronde van Zwitserland

Thibau Nys heeft de derde rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. En dat deed wat met onze landgenoot.

Er werd stevig gekoerst in Zwitserland. In het slot leek Marc Hirschi op weg naar de overwinning, maar hij werd nog teruggehaald.

In een machtige sprint bergop was Thibau Nys echter de snelste, voor Stephen Williams en Alberto Bettiol. Die laatste neemt ook de leiderstrui over van Yves Lampaert.

Thibau Nys was duidelijk geëmotioneerd na zijn overwinning. Hij barstte in tranen uit voor het flashinterview meteen na de finish.

“Er gaat heel veel om in mijn hoofd. Ik heb eigenlijk geen woorden om mijn gevoel te omschrijven”, klonk het. “Ik was al lang aan het dromen over deze rit en ook daarom was mijn val van vorig weekend wel balen. We hadden deze etappe al verkend en nadien heb ik de klik proberen te maken.”

De voortekenen waren immers niet gunstig tijdens de etappe zelf. “Ik had geen geweldig gevoel, maar mijn ploegmaats hebben me erdoor gesleurd en hoe langer hoe meer ben ik erin gaan geloven.”

Zwitserland is duidelijk zijn ding geworden. “Met die geweldige zege als resultaat. Dat ik ook al won in de Ronde van Romandië? De omgeving ligt me blijkbaar wel, ja. En dat mag gerust blijven duren van mij. Ik koers hier graag.”