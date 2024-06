Grote verrassing moet Mathieu van der Poel straks aan olympische titel helpen: "Het mag duidelijk zijn"

Om de kans op een olympische titel te vergroten, laat Mathieu van der Poel het mountainbiken links liggen. Om Mathieu een zo groot mogelijke kans op goud in de wegrit te bieden, selecteerde Nederlands bondscoach Koos Moerenhout Daan Hoole.

Eigenlijk werd Olav Kooij in de olympische selectie van Nederland verwacht, maar Moerenhout opteerde voor een extra controlerende man in dienst van Van der Poel. Dat werd Daan Hoole. "Het was de maandag na de Giro", herinnert de gelukkige zich tijdens een gesprek met In De Leiderstrui wanneer hij het goede nieuws vernam.

"Ik sprak Koos zondag voorafgaand aan de laatste rit van de Giro en toen zei hij dat ie me maandag ging bellen. Dat was natuurlijk heel mooi nieuws. Ik had het niet helemaal zien aankomen, maar anderzijds had ik er ook weer wel een beetje rekening mee gehouden." Het was dus eerder stiekem hopen om mee te mogen naar Parijs.

Hoole blij om Van der Poel bij te staan

"Ik wist natuurlijk dat ik op een long list stond, ik had er met Koos contact over, maar uiteindelijk was ik wel heel verrast en blij." Daan Hoole maakt zich geen illusies en begrijpt echt enorm goed wat er in de Franse hoofdstad van hem verwacht wordt. Er is geen scenario waarbij hij zelf zijn kans mag gaan, Van der Poel is de kopman.

"Het is echt een ondersteunende rol voor Mathieu. Dat kan op meerdere vlakken zijn, omdat je toch niet echt weet hoe de koers kan gaan verlopen. Maar het mag duidelijk zijn dat ik vooral in dienst van Mathieu zal rijden."