Tim Merlier (Soudal Quick-Step) pakt uit met een opvallende aankondiging na overwinning in Baloise Belgium Tour

Ook de Baloise Belgium Tour kent nu het zegegebaar van Tim Merlier, de sprinter van Soudal Quick-Step. Na zijn overwinning vertelde de ex-Belgisch kampioen dat hij niet meer in de beste vorm steekt. leuk voor de renners die hij net allemaal verslagen had.

In de massasprint leek ook Jasper Philipsen goed te zitten, maar Tim Merlier verraste hem compleet met de timing van zijn versnelling. "Ik voelde dat het een goed moment was. Er was niet echt superveel snelheid, wellicht door de tegenwind. In de laatste kilometers had ik alles onder controle. Ik kon positie kiezen waar ik wou."

En Merlier had een plan in zijn achterhoofd. "Ik ben bewust beetje verder achterop gebleven in de laatste bochten. Ik wist dat het op die manier kon. Ik speel een beetje casino, maar het draait wel goed uit. Ik heb deze etappe al vaak gereden, maar het is de eerste keer dat ik een overwinning kan behalen in de Baloise Belgium Tour."

Mooie primeur voor Merlier

Een mooie primeur dus. "Ik ben blij dat ik deze zege op zak steek. Je leert wel iets bij die passages aan De Wandelaar, maar een sprint rijden of er gegroepeerd langs rijden is heel anders." In elk geval: de twaalfde overwinning van het seizoen is een feit. "Ik had dit zeker niet verwacht." Daar bedoelt hij natuurlijk iets mee.

"Ik ga niet zeggen dat ik nog de topconditie heb. Ik was vooraf wat bang dat mijn sprint wat afgebot zou zijn tegenover de frisse mannen. De vorm is nog oké, maar het is niet meer de beste vorm. Het is normaal dat je na de Giro vermoeid bent", verduidelijkt Merlier. "Maar als je wint, kun je niet teleurgesteld zijn.