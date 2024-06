Lotto Dstny ziet vertrek van Campenaerts & co met lede ogen aan: CEO verklapt de verrassende reactie van de ploeg

Als we de laatste berichten mogen geloven kiest Victor Campenaerts voor een vertrek bij Lotto Dstny. Hij is niet de enige die dat doet.

Campenaerts heeft eigenlijk zelf al laten doorschemeren dat hij volgend jaar bij Visma-Lease a Bike gaat rijden. Volgens de geruchten komt Florian Vermeersch bij UAE terecht. En dan zijn er nog enkele buitenlandse renners die op vertrekken staan. Dat kan CEO Stéphane Heulot nog niet bevestigen, want het is nog geen 1 augustus.

"Maar we hebben niet het grootste budget van het peloton, dus het is zaak om niet al ons geld uit te geven", neemt de Fransman in een gesprek met Sporza een veelzeggende instelling in. "De renners die volgend seizoen vertrekken, hebben gekozen voor ploegen waarmee wij niet kunnen concurreren", zegt hij heel eerlijk.

Lotto Dstny doet geen tegenvoorstel

"We hebben zelfs geen tegenvoorstel gedaan." Dat is verrassend, want je zou denken dat een wielerformatie er alles aan doet om zijn sterkhouders te behouden. Lotto Dstny wil echter zeker niet over zijn toeren gaan en heeft zich gefocust op de contractverlengingen voor diegenen die wel nog een toekomst bij de ploeg zien.

"We hebben de renners die we willen houden voor een langere periode vastgelegd. Momenteel liggen 23 renners onder contract voor volgend seizoen." Dat blijft al bij al geen slecht aantal om mee te beginnen. "De contractverlengingen zullen we de komende dagen bekendmaken." Daarnaast ligt er nog werk op de plank.

Heulot praat nog met cosponsor

Want er is grote onzekerheid of de samenwerking met de cosponsor wel verder gezet kan worden. "We praten nog altijd met Dstny, de deur is niet dicht", blijft Heulot optimistisch.