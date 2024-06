Podiumkandidaat of kandidaat-winnaar? Waarom deze analist ondanks optimisme toch twijfelt aan Evenepoel in de Tour

Wat zou het prachtig zijn om Evenepoel in de Tour in het geel te zien, zoals dat in de Dauphiné even het geval is. Eén van de analisten twijfelt of het zo ver gaat komen.

Nochtans zijn ze er bij Soudal Quick-Step van overtuigd dat Remco Evenepoel de komende weken nog wel wat progressie gaat boeken en Christian Vande Velde gaat wel mee in dat verhaal. "Hij gaat een heel stuk beter zijn dan in de Dauphiné", voorspelt de Amerikaan in Beyond the Podium, de podcast van NBC Sports.

Al zou het mooi meegenomen zijn als Evenepoel nog meer tijd zou hebben. "Hij zou zeker een extra week voorbereiding kunnen gebruiken dan hij nu heeft. Het gaat erom om die motor te finetunen op hoogtestage. Ik denk wel dat hij goed zal zijn. Zal hij geweldig presteren en meedoen om de overwinning? Dat is iets te hoog gegrepen."

Will Remco Evenepoel be a legit contender for the GC podium at this year's Tour de France? #TDF2024 📺: Peacock pic.twitter.com/Qecl8eyPJm — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) June 13, 2024

Wat mag de ambitie dan wel zijn in de Tour? "Ik denk dat zijn vorm solide genoeg is om een podiumkandidaat te zijn. Is hij een geweldige wielrenner? Absoluut! Als hij zijn dag heeft, probeer hem dan maar te kloppen. Maar eerlijk gezegd schatte ik hem voordien ook al niet hoger in", is er voor Vande Velde weinig veranderd.

"Ook voor de val van hem en Jonas Vingegaard in het Baskenland, zette ik Evenepoel niet op dezelfde hoogte als Jonas en Tadej Pogacar. Ik dacht altijd dat Evenepoel de beste zou zijn na die twee." Dat zou gezien de omstandigheden inderdaad al fantastisch zijn.