Remco Evenepoel heeft mogelijk al concurrent minder voor de Tour de France: Covid-19 laat zich nog eens gelden

Remco Evenepoel moet zelf nog progressie boeken, maar sommige concurrenten voor de Tour de France zitten nog meer in de hoek waar de klappen vallen. Tao Geoghegan Hart bijvoorbeeld.

De Schot ging in principe de kopman van Lidl-Trek worden voor het klassement in de Tour de France. Een top tien in de Ronde van Romandië was bemoedigend, maar de Dauphiné was dat veel minder. Geoghegan Hart knalde in rit 5 tegen een elektriciteitspaal. Een dag later verloor hij veel tijd en in rit 7 ging hij niet meer van start.

Sowieso moest de Girowinnaar van 2020 dus van wat blessures herstellen en dan moest het slechtste nieuws nog komen. De ronderenner meldt op Instagram dat hij de voorbije week helemaal niet op zijn fiets heeft kunnen zitten. De reden: vijf dagen lang positief getest op Covid-19. Het virus is nog altijd de schrik van elke wielrenner.

Geoghegan Hart erg ziek

"ik dacht dat die dagen al lang voorbij waren maar helaas ben ik superziek geweest", schrijft Geoghegan Hart. "Zorg voor jezelf, iedereen." Het is een ferme streep door de plannen van zowel zichzelf als zijn ploeg. Het zal er nu eerst op aankomen om te herstellen en nadien om weer tijdig de beste vorm te vinden. De tijd tikt in zijn nadeel.

Met een Tour-start die er op 29 juni al aankomt, zal het reppen worden. Het is wellicht erger voor hem zelf dan voor zijn ploeg. Lidl-Trek heeft ook nog altijd Giulio Ciccone (foto) achter de hand, de Italiaan kan in de bergen ook wel wat verrichten. En Geoghegan Hart was toch al maar een outsider voor een dichte ereplaats.

Sowieso een concurrent voor Evenepoel

Desondanks is het ook dit type renners waar Remco Evenepoel rekening mee zal moeten houden, zeker indien moest blijken dat hij zelf niet heel veel vooruitgang kan boeken op hoogtestage.