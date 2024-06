Sven Nys doet stevige voorspelling over toekomst Jasper Philipsen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het nieuws over de toekomst van Jasper Philipsen blijft op zich wachten. Intussen lijkt er wel steeds meer duidelijkheid te komen over waar hij de komende jaren zal rijden. Maar wanneer volgt de officialisering?

Het contract van Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck loopt eind dit jaar af. Na zijn voorjaar met winst in Milaan-Sanremo en een nieuwe tweede plaats in Parijs-Roubaix schoot de prijs van Philipsen de lucht in. Philipsen zou naar verluidt een jaarloon van zo'n 2 tot 3 miljoen euro kunnen vragen.

Diverse teams wilden hem inlijven, maar sommigen onder hen haakten ook snel weer af. En eigenlijk voelt Philipsen zich gewoon opperbest in zijn huidig team. Alpecin-Deceuninck lijkt het koningskoppel Van der Poel-Philipsen dus aan boord te houden.

De wereldkampioen tekende al bij tot eind 2028, ook Philipsen lijkt dat te zullen gaan doen. Het enige gekke is dat de deal nog steeds niet officieel is bekend gemaakt. Al ziet Sven Nys het wel vrij snel gaan gebeuren nu.

Volgende week bekendmaking?

"Ik denk dat hij zeker zal blijven", klinkt het bij de analist. "Er is een persconferentie vlak voor het Belgisch kampioenschap. Daar zullen ze volgens mij de Tourselectie bekend maken en ook het goede nieuws melden."

"Daar de contractverlenging aankondigen? Dat lijkt mij wat er gaat gebeuren, ik heb zo dat gevoel. Ik ga er vanuit dat ze dat gaan doen", doet Nys een voorspelling bij Sporza. Benieuwd of Sven Nys binnen een week gelijk krijgt.