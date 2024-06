UCI verrast en komt met nieuwe koers op de World Tour-kalender

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De UCI heeft de nieuwe kalender voor 2025 bekendgemaakt. Daarbij komt er ook meteen een nieuwe koers op de World Tour-kalender terecht. Toch wel een verrassing ergens van de Internationale Wielerunie.

De UCI heeft vrijdag de WorldTour-kalenders voor volgend wielerseizoen bekendgemaakt. De meeste races blijven gewoon staan en veel veranderingen zijn er zeker niet op til, maar er is wel een nieuwe race op de kalender.

De Copenhagen Race - op een voorlopig nog onbekend parcours - zorgt voor een nieuwe stap in de mondialisering van de sport. Denemarken is de voorbije jaren ondertussen al een enorm koersminnend land gebleken.

© photonews

Zowel het WK 2011 in Kopenhagen als de Tourstart twee jaar geleden zorgden voor ongeziene taferelen. En nu komt er dus een nieuwe stap met de Copenhagen Race. Die zal eind juni op de kalender worden geplaatst.

Copenhagen Race vanaf 2025 op kalender

Voor 2025 staat hij alvast op de kalender. De Copenhagen Race zal op 21 juni afgewerkt worden door de vrouwen, een dag later door de mannen. De start van de Tour de France is volgend seizoen 'pas' op 5 juli in Lille.

Voor kleppers als Jonas Vingegaard of Mads Pedersen zou het in aanloop naar de Tour de France een leuke 'uitwuifrace' kunnen worden. De kans dat er veel Deense fans de straat zullen opkomen mag realistisch worden ingeschat.