Van Aert en Evenepoel keren dan terug van hun berg, maar andere specialist meldt zich volop als BK-kanshebber

Op een berg zich klaarstomen voor de Tour, dat is het plan van Wout van Aert én Remco Evenepoel. Ze zullen wel van stage terugkeren om het BK te rijden.

Voorlopig is de Belgische kampioenentrui nog van Remco Evenepoel. Mogelijk verandert die binnenkort van schouders. Zowel Evenepoel als Van Aert doet dus wel mee aan de BK-wegrit, in tegenstelling tot het BK tijdrijden. Het tijdritkampioenschap valt drie dagen eerder op de kalender en komt dus nog net iets te vroeg.

Evenepoel en Van Aert zijn allebei al eens Belgisch kampioen geworden. Ongeacht de aard van het parcours zijn zij dus wel kanshebber als ze zoals dit jaar aan de start komen. Ze zijn uiteraard niet alleen. Bij Soudal Quick-Step zit nog een man die als geen ander weet wat het betekent om Belgisch kampioen te worden.

Merlier al twee keer Belgisch kampioen

Tim Merlier speelde het al eens klaar in 2019 in Gent en in 2022 in Middelkerke. Als het op 23 juni in Zottegem zou uitdraaien op een sprint, is hij meteen een grote kandidaat-winnaar. "Dat klopt. Maar dat is ook een ander soort koers", reageert Tim Merlier bij VTM na zijn ritzege in Knokke-Heist in de Baloise Belgium Tour.

Een koers met een mooie tricolore als inzet. "Ik weet al wat het is om die trui te dragen. Dat motiveert wel voor volgende week, ja." En in de ploeg hoeft het qua rolverdeling ook helemaal niet voor problemen te zorgen. Remco Evenepoel kan voluit voor de aanval kiezen, Tim Merlier kan dan weer loeren op de sprint.

Soudal Quick-Step zit tactisch goed

En zo heeft Soudal Quick-Step in de meeste situaties een pion die kan meestrijden voor de overwinning. We zullen zien wat er op 23 juni gebeurt.