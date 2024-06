"Vrees voor corona zat er in bij Remco Evenepoel"

De Dauphiné van Remco Evenepoel was wisselend. Hij won weliswaar de tijdrit, maar met oog op de Tour de France was het wel pijnlijk om zien dat hij bergop vrij snel moest lossen. Rest de vraag: wat zegt dat richting volgende maand?

"We zijn niet te streng als we zeggen dat het niet super was. Hij was niet bij de beste klimmers in het Criterium du Dauphiné", aldus Jan-Pieter De Vliegher in Café Koers. "Dat was heel duidelijk merkbaar allemaal."

"De andere vraag is of het de bedoeling was om nu al top te zijn. Hij zat er niet mijlenver vandaag had ik de indruk en de laatste dag was zijn beste klimdag, waardoor je toch een soort progressie ziet. Het is zeker niet dramatisch."

© photonews

"Patrick Lefevere vertelde me dat er toch wat ongerustheid was over de gezondheid van Evenepoel in de Dauphiné. Zo waren er de pollen, maar ook huisstofmijt waar Evenepoel toch wel wat last van had vorige week."

Vrees voor covid

"Maar er was ook de vrees voor een Giro-scenario en wat angst voor een mogelijke coronabesmetting. Evenepoel had keelpijn en er zijn wel degelijk renners met covid uit de Dauphiné verdwenen, dus de schrik zat er in."

"Hij is veel getest, maar het was altijd negatief dat hij getest werd. De keel speelde dus wel op, los van de pollenallergie. Hij was dus niet honderd procent gezond", waren er duidelijk nog extra verzachtende omstandigheden.