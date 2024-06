Valpartij hypothekeerde koers van Jakobsen: "Die koerst voor het eerst in België, denk ik"

Geen Fabio Jakobsen in de sprint van de derde etappe. De renner was onderweg ten val gekomen in de Baloise Belgium Tour.

De sprint in Scherpenheuvel leek een mooie kans voor Fabio Jakobsen, maar uiteindelijk kwam hij niet in het verhaal voor. De oorzaak: een valpartij op twintig kilometer van de finish.

“Balen weer natuurlijk”, reageerde Jakobsen bij Wielerrevue. “Ik zit eigenlijk wel oké op het moment dat we naar dat kasseienklimmetje toegaan. Maar een jongen van Novo Nordisk koerst voor het eerst in België, denk ik. Hij rijdt tussen de betonplaten in een spleet en komt ten val. Ik val eerst over zijn fiets en vervolgens viel ik op hem. En dat doet zeer...”

Jakobsen bleef na zijn valpartij eventjes op een muurtje langs het parcours zitten. “Ik heb wat schaafwonden en ik voel mijn ribben een beetje, maar de schade valt verder te overzien. Al had ik het liefst natuurlijk gewoon mee gesprint. Het is vooral enorm balen.”

Want Jakobsen zat met een heel goed gevoel in koers. “Ik voelde me donderdag oké en vrijdag eigenlijk alweer een stuk beter. Ik heb echt moraal, maar dit helpt daar natuurlijk niet bij mee. Na de Giro d'Italia ben ik drie kilogram afgevallen. Dat is een beetje bijstellen geweest. Ik heb daar drie of vier weken de tijd voor gehad en dan is het goed te doen.”

De balans was in de Giro weg, maar is nu een stuk beter. “Maar dat wil niet zeggen dat alles ineens anders is. Want donderdag was gewoon een vlakke sprint en zat ik er wel, maar had ik nog geen sprint in de benen. Alleen was ik er wel al dichterbij dan in de Giro d'Italia.”