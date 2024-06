Welk accent legt hij nog? Tim Merlier vertelt of hij dit jaar nog de Vuelta zal rijden

Het beste is er wat van af bij Tim Merlier. Al is dat ook logisch na een druk voorjaar en de Giro d'Italia.

Tot zijn eigen verbazing slaagde Tim Merlier erin om een rit in de Baloise Belgium Tour te winnen. Dat had hij eigenlijk niet verwacht. Na het Belgisch kampioenschap zal hij eventjes rust nemen.

“Op een vijftal dagen na de klassiekers na, ben ik al sinds eind januari bijna continu aan het werken en koersen. Ik snak echt wel naar een beetje fysieke en mentale rust”, vertelt onze landgenoot aan Het Laatste Nieuws.

Het loopt op training en in deze Baloise Belgium Tour best nog goed. “Al is mijn topconditie weg, toch probeer ik er nog het maximum uit te halen. En het eerste deel van mijn seizoen in schoonheid af te sluiten. In juli trekken de niet-Tourgangers van het team op stage naar San Pellegrino. Daar sluit ik normaal gezien bij aan.”

De Vuelta is nog altijd een optie, zo blijkt. “Dat was het oorspronkelijke plan en het is nog niet volledig van tafel geveegd. Ritwinst daar zou betekenen dat ik aansluit bij het clubje renners dat in elk van de drie grote ronden minstens één etappe heeft gewonnen. Best prestigieus. En in die zin aanlokkelijk.”

Al staat er ook nog een kampioenschap op zijn verlanglijstje. “Aansluitend op de Vuelta is er het EK in Limburg. Maar met zoveel Belgische topsprinters wordt het drummen”, besluit Merlier.