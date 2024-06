🎥 Renner is het echt helemaal beu en haalt op uitgesproken wijze uit naar collega in volle koers: "Ga verdomme..."

Soms kan ook een wielrenner eens beu zijn wat er rondom hem gebeurt en zijn koelbloedigheid verliezen. Het bewijs hiervoor is geleverd in de Ronde van Slovenië.

Het beste is uiteraard om de kalmte te bewaren, maar dat lukt niet altijd. Zeker wanneer de samenwerking niet loopt zoals iemand dat in gedachten heeft. Het is algemeen geweten hoe cruciaal het is om tijdens een ontsnapping een goede samenwerking op poten te zetten. Anders is het vaak onbegonnen werk.

Dat moet ook Emil Herzog gedacht hebben. In één van de ritten in de Ronde van Slovenië had de Duitser net Mathieu Burgaudeau bijgehaald en waren ze op 25 kilometer van de aankomst de achtervolging aan het inzetten op de kop van de koers. Alleen had Burgaudeau blijkbaar niet veel energie meer over om nog mee te werken.

“Fucking go to the front or I will drop you!”



🗣️ Emil Herzog pic.twitter.com/QEtOvrnwCI — Morten Bruun Jørgensen (@MBruunJorgensen) June 14, 2024

Desondanks had Herzog de indruk dat zijn medevluchter zich wel wat meer mocht inspannen. Op beelden van Eurosport is goed te zien en te horen wat de renner van BORA-hansgrohe de Fransman toesnauwde. "Ga verdomme naar de kop of ik rijd u eraf!" De beste vrienden zullen het waarschijnlijk niet meteen worden.