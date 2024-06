Belg bewijst goede vorm na horrorcrash, verrassende eindwinnaar

In de Ronde van Slovenië was er dagsucces voor Ben Healy. Toch keken we vooral met grote ogen naar de prestatie van een Belg. Zeker als je weet wat er de voorbije weken met Steff Cras gebeurde in het Baskenland.

Bij een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland begin april waren onder meer Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard betrokken. De Belg Steff Cras was er achteraf gebleken misschien nog wel het ergste aan toe.

Steff Cras had een klaplong aan de rechterkant, brak verschillende ribben en ook nog eens twee ruggenwervels. Cras had ook veel schaafwonden en bloeduitstortingen en dus was het enkele maanden wonden likken.

© photonews

Deze week kwam hij in de Ronde van Slovenië echter helemaal opnieuw aan de oppervlakte. In alle bergritten eindigde hij in de top-10 en ook in een heel nerveuze slotrit wist hij de schade al met al te beperken.

Aleotti houdt eindwinst vast

Hij verloor wel nog wat tijd, maar werd wel knap negende in het eindklassement. Voorin was het de hele dag beuken tegen elkaar op, met Ben Healy uiteindelijk als een knappe ritwinnaar in de slotetappe, met zes seconden voorsprong op Kristoff, Aular Sanabria, Mohoric en co.

Met oog op het klassement werd er ook nog stevig gebikkeld. Aleotti zat namens Bora-Hansgrohe heel snel geïsoleerd, maar na een adembenemende rit wist hij alsnog zijn klassement te behouden. Pelle Bilbao eindigde op tien seconden.