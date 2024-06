Jonge Belg schrijft geschiedenis en komt in rijtje met Pantani, Simoni, Ayuso en Pidcock

De Belgische teams liggen boven in een koers die bol staat van het talent. Voor Jarno Widar van Lotto-Dstny is het gelukt. Hij is de eindwinnaar van de Giro Next Gen. Daar veranderde in de slotetappe niets meer aan.

De slotetappe was een vrij vlakke rit van een kleine 150 kilometer van Cesena naar Forlimpopoli. Een kroniek van een mogelijke pelotonsprint? Zover kwam het niet, want tien renners konden het peloton voorblijven. Daarin was de Brit Matthew Brennan de beste, voor Niklas Behrens en Luca Paletti. Aan het eindklassement veranderde het echter allemaal niets, want Jarno Widar hield zijn 52 seconden voorsprong op Pablo Torres. © photonews Jarno Widar reed dagenlang in de roze trui als leider in de Giro Next Gen, de koers die vroeger de Baby Giro heette. De jonge Belg won de beide zware bergritten en wist daar uiteindelijk de basis te leggen richting de eindzege. Widar komt in een geweldig rijtje terecht En zo is er opnieuw een topresultaat te noteren van een jonge Belg in de race. Vorig jaar werd Lennert Van Eetvelt er nog tweede na Johannes Staune-Mittet. Het is de eerste keer dat een Belg de eindrangschikking weet te winnen. Widar komt daarmee ook meteen in een heel illuster rijtje van eindwinnaars. De voorbije jaren wonnen onder meer Vlasov, Ayuso en Pidcock de Giro Next Gen. In een verder verleden staan ook Marco Pantani, Gilberto Simoni, Danilo Di Luca en Leonardo Piepoli er op de erelijst.