Nóg een dubbelslag in Zwitserland: en of ze klaar zijn voor de Tour bij het team van Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Ronde van Zwitserland hadden Adam Yates en Joao Almeida namens UAE Team Emirates al een paar keer laten zien dat ze de beste twee renners in koers waren. Op de slotdag konden ze het tegen elkaar gaan uitmaken.

De Ronde van Zwitserland eindigde met een tijdrit van zo'n vijftien kilometer. De eerste kilometers waren vlak, daarna ging het steil bergop tussen Aigle en Villars-sur-Ollon. De meeste renners gingen dan ook wisselen van fiets.

Damiano Caruso zette als eerste een richttijd neer, maar zou uiteindelijk maar dertiende worden. Lenny Martinez was de eerste die er meteen bijna een minuut vanaf zou gaan doen, daarna was het uitkijken naar de favorieten.

© photonews

Mattias Skjelmose reed een prima tijdrit en mocht daardoor enigszins dromen van de dagzege. Bij het tweede tussenpunt had hij ook nog steeds de beste tussentijd, maar in de slotkilometers liep het alsnog verkeerd.

Dubbelslag voor UAE Team Emirates

UAE Team Emirates bewees andermaal dat ze gewoon simpelweg het beste team in huis hadden in de Ronde van Zwitserland. Joao Almeida zou uiteindelijk uitpakken met de dagzege in Villars-sur-Ollon op zondag.

Adam Yates werd tweede op acht seconden. Meer dan voldoende om de eindzege te pakken, met 23 seconden voorsprong op ploegmaat Almeida. Maxim Van Gils werd in de daguitslag zeventiende op meer dan twee minuten.