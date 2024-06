De Cauwer geeft Uijtdebroeks én Visma-Lease a Bike goede raad na zwakke prestatie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Ronde van Zwitserland is voor Cian Uijtdebroeks een flop geworden. José De Cauwer heeft dan ook goede raad voor de jonge Belg van Visma-Lease a Bike.

Cian Uijtdebroeks ging in de Giro niet meer van start in de elfde etappe door ziekte. Hij stond op dat moment vijfde in het algemeen klassement en droeg de witte jongerentrui. Voor Uijtdebroeks dan ook een stevige tegenslag.

Een week later zat Uijtdebroeks echter alweer op de fiets, aan het trainen in de bergen. Afgelopen week stond Uijtdebroeks dan aan de start van de Ronde van Zwitserland, maar in het hooggebergte zakte hij erdoor.

De Cauwer geeft Uijtdebroeks goede raad

Uijtdebroeks werd 35ste in het eindklassement, op bijna een half uur van eindwinnaar Adam Yates. José De Cauwer heeft dan ook goede raad voor de jonge Belg. "Cian moet nu resetten", zei hij bij De Ochtend op Radio 1.

"Hij wil te veel te snel doen, maar hij moet het logischer beginnen te bekijken. Uijtdebroeks rijdt in de zogezegd beste ploeg ter wereld, maar die zitten nu in de hoek waar de klappen vallen. Ze kunnen hem niet rustig houden en gaan mee in zijn verhaal."

Volgens De Cauwer moet Visma-Lease a Bike Uijtdebroeks dan ook tegenhouden. "Hij trekt heel zijn omgeving mee van 'het moet, het moet, het moet en het zal', maar geef hem toch wat tijd. Hij is nog altijd maar 20 jaar, jongens."