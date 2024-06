De Clercq over waarom Merlier geen kansen kreeg op de weg: "Dat was het probleem"

Tim Merlier nam in 2012 voor het eerst deel aan de Ronde van België, maar won dit jaar pas zijn eerste rit. Zijn ex-ploegleider Mario De Clercq zag al snel dat Merlier een topsprinter in wording was.

Met twee ritzeges in de Baloise Belgium Tour pakte Tim Merlier al zijn elfde en twaalfde zege van het seizoen. Daarmee doet geen enkele Belg beter dit jaar, ze komen zelfs niet in de buurt van Merlier.

Toch heeft hij lang moeten wachten om eindelijk eens te winnen in de Baloise Belgium Tour. Pas in zijn 30ste rit kon Merlier voor het eerst winnen. In 2012 nam Merlier voor het eerst deel met veldritploeg Sunweb-Revor.

Verspilde Merlier jaren in het veldrijden?

Daar was Mario De Clercq toen zijn ploegleider. Hij zag al snel bij de junioren dat Merlier een sprinter was. Toch koos Merlier voor het veldrijden, waar hij niet volledig tot zijn recht kwam. Volgens De Clercq heeft Merlier dan ook jaren verspild in het veld.

"Het probleem was dat niemand in hem geloofde. Ik ben bij veel ploegen langsgeweest om te zeggen dat ik een goede sprinter in de ploeg had", zegt De Clercq bij Het Nieuwsblad.

"Maar ik kreeg steeds hetzelfde antwoord: 'Jullie rijden enkel kleinere koersen. Gaat hij de finish wel kunnen halen in een zwaardere wedstrijd?'"

Merlier kwam uiteindelijk bij de ploeg van de broers Roodhooft terecht, nadat Merlier even in een zwarte trui reed omdat hij geen ploeg vond. "Ik heb dan constant zitten bellen met Tim en Christoph en dat was uiteindelijk zijn redding. Ik was echt heel blij."